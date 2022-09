Psy do adopcji z toruńskiego schroniska. Te zwierzęta czekają na nowy dom

Rozpoczął się nowy rok szkolny, ale problemy w toruńskim schronisku pozostały te same. Cały czas, tak jak przed wakacjami jak i w ich trakcie, w palcówce jest mnóstwo zwierząt w tym psów, które czekają na nowy dom. Przyczyny dla których zwierzęta trafiają do schroniska są różne. Jedne uciekły od swoich dotychczasowych właścicieli, inne zostały porzucone. Jeszcze inne po prostu oddane. Wszystkie jednak czekają na nowy dom. Oto psy, które ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska dla zwierząt.>>>>>>>WIĘCEJ NA KOLEJNYCH STRONACH