Puchar Świata w skokach narciarskich. Sobota pod znakiem konkursu mikstów

Kilka lat temu Międzynarodowa Federacja Narciarska zapowiadała chęć mocnego postawienia na miksty, dobrze znane w sportach zimowych już m.in. dzięki biathlonowi. Ostatecznie nowa konkurencja wciąż szuka swojego miejsca w pucharowym kalendarzu - były sezony, w którym miksty nie były rozgrywane w ogóle, ale tej zimy mają się odbyć dwa razy.

Polscy kibice mogą w ciemno zakładać, że jak zwykle naszą siłą będą panowie. Dysproporcja w polskiej kadrze jest ogromna - o ile Dawid Kubacki i Piotr Żyła to pewniaki do oddania dobrych skoków, szczególnie w obecnej formie, o tyle Kinga Rajda i Nicole Konderla mocno ustępują pola rywalkom - w bieżącym sezonie najlepszy wynik tej drugiej to 27. miejsce.

Na starcie stanie dziesięć drużyn. Początek konkursu o 11:45.