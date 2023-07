Rafał Trzaskowski oraz Sławomir Nitras promowali w Toruniu akcję "Przypilnuj wyborów"

- Zebraliśmy się tu po to, by jasno wybrzmiał jeden komunikat, że przypilnujemy wyborów dzięki waszej gotowości - powiedział Rafał Trzaskowski. - To będą absolutnie fundamentalne wybory dla naszej wolności, dla naszego prawdziwego patriotyzmu, który jest patriotyzmem budowania wspólnoty, silnej Polski w Unii Europejskiej. PiS upolitycznił obecnie absolutnie wszystkie instytucje. Jest zagrożenie takie, że te wybory mogą być nie w pełni równe. Polska jest dziś demokracją, ale tylko dzięki wam, dzięki sile społeczeństwa obywatelskiego. To, że w każdym miejscu pojawia się na spotkaniach po kilkaset osób, które chcą przypilnować wyborów, jest niebywałe. Samo przyjście na wiec i posłuchanie polityka nie wymaga dużego zaangażowania, ale przyjście i zadeklarowanie "tak, jestem gotowy, żeby przypilnować wyborów" oznacza nie tylko zaangażowanie, lecz również odwagę. Trochę mi niezręcznie mówić o ostatnich wyborach prezydenckich, ale w niektórych komisjach sto procent głosów uzyskiwał Andrzej Duda. Umówmy się - my, Polacy, jak się gdzieś spotkamy, to zawsze prezentujemy mnóstwo opinii. Trudno mi uwierzyć, że w jakimkolwiek miejscu w naszym kraju sto procent osób myśli tak samo. I to jest nasze zadanie, by teraz pilnować wyborów. Jesteśmy różnorodni, chcemy głosować na różne partie i to jest naturalne. Zawsze w demokratycznym państwie były demokratyczne instytucje, które pilnowały tego, by wybory były równe. A dziś PiS próbuje te instytucje upolitycznić. Dlatego my, korpus obywateli, musimy ruszyć do tego, by pilnować tych wyborów w każdej komisji.