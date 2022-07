Ratunek dla emerytów? Wysoka waloryzacja świadczeń i dodatków. Ile zyskają emeryci w przyszłym roku? Znamy wyliczenia

Co podlega waloryzacji?

Jak oblicza się waloryzację?

Dane waloryzacyjne są obliczane na podstawie informacji o wzroście wynagrodzenia oraz o poziomie inflacji. Dzięki tym danym można prognozować to, ile emeryci zyskają w przyszłym roku. Należy jednak pamiętać, że wiele zależy od stabilności wspomnianych wskaźników.

W przypadku seniorów co do zasady przede wszystkim waloryzacji podlegają emerytury, a także i renty. Jednak niejedna osoba na emeryturze pobiera również specjalne dodatki (np. pielęgnacyjny). Także i te świadczenia podlegają waloryzacji każdego roku. Wśród nich wymienić można także dodatek kompensacyjny, dodatek za tajne nauczanie, czy też dodatek za deportowanie do pracy przymusowej w obozach pracy.