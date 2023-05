Rekordowa waloryzacja w Polsce przez dwa lata? Wielki skok minimalnej emerytury. Oto nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA]

Prognozy inflacji

Obecnie szacuje się, że inflacja w 2023 roku będzie wynosić od 10,2 do 13,5 proc. Najbardziej optymistyczne prognozy zakładają, że we wrześniu inflacja spadnie do postaci jednocyfrowej. Jednak mocny spadek np. do 3,5 proc. będzie najprędzej w 2025 roku.