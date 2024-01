Remont na krajowej "80" z Torunia do Bydgoszczy potrwa dłużej

- Pomału już się do tego przyzwyczajam - mówi Radosław Chłopecki, dojeżdżający codziennie do pracy z Bydgoszczy do Torunia. - Trzeba liczyć się z tym, że szybko się tej drogi nie pokona. Nie ma ona poboczy, jest wąska i trudno tu się wyprzedza zwłaszcza większe samochody. Niestety, niektórym brakuje cierpliwości i wyprzedzają "na wariata", co skutkuje licznymi wypadkami. Bardzo często ta droga jest zablokowana.