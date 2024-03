Renat alkoholowa. Kto może się o nią ubiegać i ile wynosi?

Waloryzacja rent i emerytur

W marcu nastąpiła waloryzacja miedzy innymi rent i emerytur. Osoby otrzymujące te świadczenia mogą liczyć na wyższe wypłaty. Wzrosła również wysokość tzw. renty alkoholowej. To świadczenie wypłacane jest osobom niezdolnym do pracy z powodu schorzeń, które powstały w wyniku nadużywania między innymi alkoholu i uniemożliwiają podjęcie pracy. Uszczerbek na zdrowiu, prowadzący do całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, to nie jedyny warunek do spełnienia dla uzyskania wsparcia. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przyznanie renty jest możliwe po spełnieniu kryteriów:

posiadanie orzeczenia o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy

spełnienie wymaganego stażu składkowego i nieskładkowego, zależnego od wieku wystąpienia niezdolności do pracy

udowodnienie, że niezdolność do pracy wynikła w czasach składkowych lub nieskładkowych, określonych w regulacjach.

Kiedy emeryci i renciści dostaną 13. emeryturę? Sprawdź TUTAJ