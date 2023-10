Renta rodzinna 2023 po zmarłym - czym jest i komu przysługuje? Kto jest uprawniony do renty rodzinnej?

Renta rodzinna dla dzieci i innych członków rodziny - czym jest świadczenie renty rodzinnej? Kto ma prawa do renty rodzinnej?

Jak już zaznaczyliśmy, prawa do renty rodzinnej pojawiają się po śmierci członka rodziny. Uprawnionych do renty rodzinnej może być kilka osób. Należy jednak pamiętać, że przede wszystkim możliwa jest do uzyskania renta rodzinna po śmierci osoby z ustalonym prawem do emerytury lub też renty z tytułu niezdolności do pracy. Co istotne, renta rodzinna bez względu na wiek jest przyznawana również wtedy, gdy nie otrzymuje się tych świadczeń - trzeba jednak spełniać warunki niezbędne do tego, aby uzyskać jedno z tych świadczeń. Kluczowe jest to, że potencjalnie dostępna jest emerytura lub renta.