Renta wdowia 2024! Kto spełnia warunki do nowej renty wdowiej w modelu kroczącym i jaką kwotę można otrzymać? Na tyle możesz liczyć!

Renta wdowia 2024

Do tego zaś można będzie dobrać połowy drugiej renty lub emerytury . Co istotne, projekt ten został przedstawiony parlamentowi w poprzedniej kadencji, ale dopiero od początku lutego jest realnie procedowany wraz z innymi projektami obywatelskimi.

Propozycja zmian przyznawania tzw. renty wdowiej jest postulowana przede wszystkim przez lewicę, gdyż ma być to świadczenie, które realnie poprawi sytuację finansową osób starszych, które straciły współmałżonka i muszą się utrzymywać tylko z jednej renty lub emerytury. Zgodnie z założeniem renta wdowia opierałaby się na takich zasadach, że osoby z niej korzystające miałyby możliwość wyboru:

Kto otrzyma rentę wdowią?

Renta rodzinna jest nazywana rentą wdowią. Od kiedy i dla kogo będzie obowiązywać? Pierwszą kwestię wyjaśnimy w dalszej części artykułu. A dla kogo renta wdowia 2024? Jest to świadczenie przyznawane według określonych kryteriów dotyczących zdolności do wykonywania pracy, wieku lub też opieki nad najmłodszymi. Wśród oficjalnych wymogów wskazuje się:

Nowa renta wdowia - zasady

W projekcie renty wdowiej 2024 są postulowane istotne opcje i zmiany. W założeniu każda osoba uprawniona miałaby do wyboru jedną z dwóch opcji:

Istotne jest to, że renta wdowia 2024 ograniczenia ma w kwestii wysokości. Nie może bowiem przekroczyć trzykrotności średniej emerytury, która obecnie wynosi 2545 zł. Oznacza to, że maksymalna renta wdowia będzie wynosiła 7 635 zł. Z kolei po waloryzacji marcowej ma wynieść nawet ponad 8500 zł.

Kiedy wejdzie w życie nowa renta wdowia?

Istotne wydają się terminy prac sejmowych, jeśli chodzi o to, kiedy zacznie obowiązywać renta wdowia. Kiedy w sejmie można spodziewać się dalszych prac? Te w zasadzie są cały czas, jednak technicznie należy pamiętać, że istnieją w rencie wdowiej ograniczenia czasowe. Realnie wprowadzić ją będzie można po sześciu miesiącach od przyjęcia projektu w sejmie. Pierwsze czytanie w Sejmie zaś odbyło się 7 lutego, co też nadało projektowi bieg. Wiele wskazuje na to, że realnie renta wdowia 2024 na nowych zasadach może stać się faktem.