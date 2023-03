Restauracje, nieruchomości, kluby fitness - oto biznesy polskich sportowców

To już nie te czasy, w których wybitni sportowcy wydawali pieniądze na bieżąco, by po skończeniu kariery zderzyć się z brutalną rzeczywistością. Dzisiaj zarabiają więcej i mają możliwość zainwestowania w biznesy, które pozwolą żyć zarówno im, jak i ich dzieciom i wnukom przez lata. W dodatku zgarniają duże pieniądze z reklam. A w co zainwestowały największe gwiazdy polskiego sportu, jak Robert Lewandowski, Agnieszka Radwańska, Kamil Stoch, Mariusz Czerkawski, Marcin Gortat i inni? Zobaczcie na kolejnych zdjęciach. Kliknijcie w przycisk "Zobacz galerię". Możecie przeglądać je za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przy użyciu telefonu.

Archiwum Polska Press