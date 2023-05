Rewolucja komunikacyjna w Toruniu. "Nowości" wywołały gorącą dyskusję

Od 1 września autobusy linii nr 10 i 20 mają kursować między Podgórzem i Glinkami a centrum Torunia. Przesiadki z nich i do nich, na przykład pasażerów jadący z i na północ miasta, będą możliwe w węźle w alei Solidarności

Propozycje zmian w komunikacji miejskiej w Toruniu, które mają zacząć obowiązywać od 1 września wraz z uruchomieniem trasy tramwajowej między centrum miasta a Jarem wywołały gorącą dyskusję wśród pasażerów.

Zobacz wideo: Tyle trzeba zapłacić za ogródek letni na starówce

Propozycje zmian, nad którymi pracuje Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta ujawniły "Nowości".

Tramwaje na Jar, krótsze trasy autobusów: takie są propozycje urzędników

Przypomnijmy, że 1 września zaczną kursować tramwaje linii nr 3 i 6. Ta pierwsza będzie miała trasę Jar - aleja Solidarności - Bydgoska - Motoarena, druga: Jar - aleja Solidarności - Szosa Lubicka - Olimpijska. Dzięki tym dwóm liniom oraz wydłużeniu linii nr 7 z Bydgoskiego Przedmieścia do pętli przy ulicy Wschodniej rozbudowana zostanie sieć połączeń tramwajowych w Toruniu. Będzie podstawą komunikacji miejskiej. Do niej dołączona będzie sieć połączeń autobusowych. W efekcie w planach jest skrócenie tras linii autobusowych nr 10 i 20. Kursować mają między Podgórzem a centrum, a dokładniej - ulicą Odrodzenia. Autobusy tych linii przestaną więc jeździć przez Chełmińskie Przedmieście, Koniuchy i Jar. Pasażerów na tym kierunku mają przejąć tramwaje linii nr 3 i 6. Przesiadki do nich i z nich z i do autobusów obsługujących lewobrzeże będą możliwe w węźle przesiadkowym w alei Solidarności. Na Jarze ma zostać uruchomiona linia autobusowa, która będzie rozwozić po osiedlu pasażerów docierających tu tramwajami oraz zbierać tych, którzy tramwajami będą docierać w inne rejony miasta. Na ulicę Legionów, którą przestaną jeździć autobusy linii nr 10 i 20, mają być przerzucone autobusy linii nr 31, kursujące między Skarpą a Wrzosami. Urzędnicy planują, że będą też jeździć fragmentem ulicy Żwirki i Wigury.

Jar i Chełmińskie bez autobusów: głosy krytyki z lewobrzeża

Te propozycje ujawnione przez "Nowości" wywołały gorącą dyskusję wśród torunian. Jest sporo krytyki. Głos zabrali mieszkańcy Podgórza.

- Mieszkamy na Podgórzu, ale dzieci uczą się w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Żwirki i Wigury - mówi Jacek Kwiatkowski. - Chodzą też na lekcje angielskiego w szkole językowej przy ulicy Legionów. Poza tym leczymy się w przychodni przy ulicy Filtrowej na Koniuchach. Wybraliśmy te miejsca ze względu na dogodny dojazd do nich z Podgórza autobusami linii nr 10 i 20. Teraz okazuje się, że od 1 września go nie będzie, że dzieci jadąc do szkoły będą musiały się przesiadać. Głos zabrała też Rada Okręgu Podgórz. Wsparł ją radny PiS Wojciech Klabun. W piśmie adresowanym do prezydenta Michała Zaleskiego rada zwróciła uwagę na dynamiczny rozwój lewobrzeżnej części miasta, budowę nowych budynków mieszkalnych. W związku z tym - zdaniem osób zasiadających w radzie - należy tu zwiększyć częstotliwość kursów autobusów i tworzenie nowych linii autobusowych. Wskazali też, że proponowane zmiany powinny być konsultowane z toruinianami.

Dyskusja wokół komunikacyjnych propozycji rozgorzała także na facebookowym profilu "Nowości". - Te propozycje to tragedia. Autobusami linii nr 10 i 20 wielu uczniów dojeżdżało do szkół podstawowych nr 4 i 24. Po zmianach będą mieli iść pieszo? No i za Wisłę mamy jeździć z przesiadką... - zauważyła Marzena Klimkiewicz. - Nigdzie nie dojedziesz bez kilku przesiadek... "Dziesiątka" i "dwudziestka" tak jak obecnie powinny jeździć ulicą Legionów - napiał Przemek Rudnicki - Ciągle na Jarze nie ma planowanej od lat szkoły podstawowej, więc dzieci tu mieszkające dojeżdżają do podstawówek nr 3, 4 i 24 autobusami linii nr 10 i 20. Bez przesiadek. Od 1 września te autobusy mają zniknąć z ulicy Legionów. Niech chociaż jedna linia autobusowa na niej zostanie - zaapelowała Gosia Jasińska.

- Nikt nie myśli o mieszkańcach Podgórza, a tym bardziej nowego osiedla na Glinkach. Zamiast zmodernizować linie autobusowe, to w planach są przesiadki, też dla ludzi jadących na godzinę 6 do pracy. "Dwudziestka" często jeździ spóźniona, ale przynajmniej jednym autobusem można dojechać bezpośrednio do celu - napisała Wiolka.

- Autobusy linii 10 i 20 jadące w stronę centrum często są obłożone po brzegi i to już na Koniuch. Nie wyobrażam sobie, że przestaną kursować. Wiele osób wybiera miejsce pracy czy szkołę dla dzieci możliwością dojazdu bez przesiadek. Teraz ma się to zmienić. Ludzie będą szukać połączeń, przystanków, dotrą może godzinę później do celu - stwierdziła Zofia Marony.

Inny z czytelników zwrócił uwagę, że autobusy linii nr 31, które mają zostać skierowane na ulicę Legionów, kursują dość rzadko, rzadziej niż autobusy linii nr 10 i 20. - Szkoda, że w tej rozbudowanej sieci tramwajowej nie uwzględniono lewobrzeża. A szans na powrót tu tramwaju nie widać, skoro nie znaleziono dla niego miejsca na przebudowanym niedawno starym moście - to inna z opinii CVzytelników.

Zmiany w komunikacji: widać wreszcie przebłyski rozsądku

Są też głosy pozytywnie oceniające propozycje nowego układu połączeń. - Wreszcie w Toruniu widać przebłyski rozsądku w tworzeniu sieci komunikacji miejskiej - zauważył pan Maciej z Jaru. - Niepotrzebne są wielokilometrowe linie. Ludziom na Podgórzu przydadzą się punktualnie kursujące autobusy linii nr 10 i 20. A takie będą, gdy będą jeździć tylko między lewobrzeżem a centrum. Obecnie, gdy kursują na Jar, notują wielkie opóźnienia. Trudno ich uniknąć przy takich długich liniach. Zamiast linii objazdowych należy tworzyć krótkie, osiedlowe, zapewniające dojazd do punktów przesiadkowych. W nich z kolei trzeba oczywiście zapewnić sprawne przesiadki.

Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

Gdzie dobrze zjeść w Toruniu i okolicach?

Toruń Retro!

Sport w Toruniu - Miasto planuje oprzeć komunikację na tramwajach i przesiadkach do nich. I bardzo dobrze. Po coś chyba kilka lat temu zlikwidowano bilety jednoprzejazdowe i wprowadzono czasowe. Dzięki nim przesiadek można zrobić sporo. Oby tylko nie było problemu ze sprawnymi przesiadkami - stwierdził Krzysztof Klicki. Podoba mi się ten pomysł ze skróceniem tras autobusów linii nr 10 i 20. Bądźmy szczerze - niewielu pasażerów jeździ między Podgórzem a Chełmińskim Przedmieściem, Koniuchami czy Jarem. Widać to w tych autobusach w węzłach przesiadkowych przy placu Rapackiego i przy teatrze. Tu z nich wysiadają prawie wszyscy pasażerowie jadący z Podgórza i wsiadają nowi, jadący na Chełmińskie i Jar. I na odwrót - ludzie jadący od strony Jaru wysiadają prawie w komplecie przy starówce, a dalej jadą nowi pasażerowie - zauważył Czytelnik z Koniuch.

- Przy tej okazji warto by się przyjrzeć linii autobusowej nr 11. Też jest za długa, między Koniuchami a Czerniewicami. Do tego biegnie przez tak wąskie gardło jak stary most. W efekcie w godzinach szczytu "jedenastka" ani trochę nie trzyma się rozkładu jazdy - stwierdziła Marzena Polińska.

Urząd Miasta: propozycje zmian będą konsultowane

Jakie stanowisko wobec tej dyskusji Urzędu Miasta?

- Zmiany są konieczne - wyjaśnia Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. - Będziemy mieli szkielet komunikacji tramwajowej i do niego dołożymy sieć linii autobusowe. Komunikację miejską chcemy ulepszyć. Naszym celem jest zadowolenie mieszkańców. Trzeba zwrócić uwagę na to, że linie autobusowe "cierpią" w ruchu w mieście. Zwłąszcza te długie. Autobusy tkwią w korkach, nie są w stanie trzymać się rozkładów jazdy. Z kolei krótsze ich trasy dają więcej kursów, większą punktualność.

Dyrektor Kowallek podkreśla, że propozycje zmian mających obowiązywać od 1 września zostaną skonsultowane z torunianami. - Pierwsza tura konsultacji dotyczących zmian w komunikacji miejskiej już się odbyła. Ich wyniki zostaną wkrótce opublikowane. Przed nami druga tura. Do 1 września jest jeszcze kilka miesięcy. Warto dogłębnie zapoznać się z propozycjami, mu wsłuchamy się w opinie torunian - dodaje dyrektor Kowallek.