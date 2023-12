Rewolucja w L4. Co planuje nowy rząd? Na czym miałaby polegać zmiana? Chorobowe na nowych zasadach

Zasiłek chorobowy opłaci ZUS

Dla pracodawców jest to kluczowa zmiana. Według obietnic nowej większości parlamentarnej miałoby ulec zmianie to, kto płaci za chorobowe pracownika w pierwszych dniach.

Dotychczasowe zasady wypłacania chorobowego

Proponowane nowe zasady L4

Ma to być korzystne dla pracodawców, którzy w ten sposób zyskaliby na tym rozwiązaniu, ponieważ nie musieliby wypłacać chorobowego - które wynosi 80 procent wynagrodzenia za pracę. Dotąd jest to koszt, który pokrywa pracodawca w pierwszym miesiącu niezdolności do pracy, z czego nie otrzymuje on żadnych profitów.