Robert i Anna Lewandowscy kochają Hiszpanię. Piłkarz i jego żona cieszą się latem i słońcem. Teraz czas na przeprowadzkę! [zdjęcia]

Robert Lewandowski ma już za sobą towarzyskie spotkania FC Barcelony w USA i niedługo wystąpi w pierwszym ligowym meczu sezonu 2022/2023. Piłkarz i jego żona Anna mają na głowie także pożegnanie z Niemcami i przeprowadzkę do Hiszpanii. Dla słynnej pary nie będzie to nowość - oboje już w ubiegłym roku zdecydowali się na zakup willi na Majorce. Zarówno po powrocie Roberta z USA, jak i wcześniej podczas wakacyjnej przerwy, Lewandowscy cieszyli się słońcem i bajeczną pogodą hiszpańskiego lata. Zobacz na kolejnych stronach, jak wygląda życie Roberta i Anny Lewandowskich w Hiszpanii! ->>>>>>Czytaj również:Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan kochają sport. Prezenterka ciągle trenuje! [zdjęcia, wideo]Dziewczyny i żużel. Oto najpiękniejsze podprowadzajace z polskich torów [dużo zdjęć]Wspaniały góralski dom Kamila Stocha. Mistrz mieszka we wspaniałym pałacu [dużo zdjęć]

Instagram