Robert Sawina: Wierzę, że w play-off będziemy po prostu silniejsi [rozmowa]

Pół żartem mówiąc, ostatnio pana drużyna to prawdziwi specjaliści od odrabiania strat na własnym torze. Najpierw pościg za gorzowianami, a w niedzielę za wrocławianami, znów z happy endem.

Dla kibiców to było fantastyczne przeżycie. Przed meczem zakładaliśmy sobie zupełnie inny scenariusz, ale sport ma to do siebie, że kieruje się swoimi prawami. Dzięki temu w meczu z Wrocławiem mieliśmy wszystko to, co w sporcie jest takie piękne.