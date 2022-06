Robisz tak? Dzięki temu Twoje ciało szybciej się starzeje!

Starzenie się organizmu to proces nieuchronny. Okazuje się jednak, że swoimi nawykami możemy go albo przyspieszyć lub trochę opóźnić. Osoby w tym samym wieku mogą pod względem biologicznym wyglądać zupełnie inaczej. Ma to związek z naszym stylem życia. Niektóre nawyki powodują, że nasze ciało szybciej się starzeje. Czytaj dalej. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE