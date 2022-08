Rocznica wybuchu przy Wybickiego w Toruniu. Na jakim etapie jest śledztwo?

W ostatni dzień wakacji 2021 roku pogoda w Toruniu była fatalna. Zimno, pochmurno, a do tego deszcz i wiatr. Tuż przed południem miastem wstrząsnęła silna eksplozja. Dosłownie. W budynku przy ul. Grudziądzkiej, w którym mieści się nasza redakcja zadzwoniły szyby w oknach, komuś coś spadło z biurka. Wielki huk, po nim chwila ciszy. Co i gdzie się stało? Telefon do rzecznika straży pożarnej. Właśnie wyjeżdżają. Blisko, bo w okolice Bumaru.