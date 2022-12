Rodziny spod Torunia wciąż czekają na darczyńców w akcji "Szlachetna Paczka"

Czym jest "Szlachetna Paczka"?

Rodziny z Chełmży i Czernikowa wciąż czekają na darczyńców

Pan Borys z rodziną

Borys i Klara to zgodne małżeństwo. Mają dwie wspaniałe córeczki wesołą Aurelię i 3-miesięczną Zosię, która ma nieziemski uśmiech. Rodzina wiodła normalne życie, ciesząc się z każdej przeżywanej chwili i tego, że mogą być razem. Dostrzegli, że w przeciągu jednej chwili z osób, które niosą pomoc innym, stali się tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Kilka miesięcy temu w zabudowie szeregowych domków wybuchł pożar, który bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Dotarł też do ich domu. Ogień momentalnie ogarnął cały dobytek rodziny, którym udało się uratować tylko i wyłącznie samochód, który dziś daje jedyną możliwość uzyskania dochodu przez rodzinę, ponieważ pan Borys pracuje daleko od miejsca zamieszkania. Żywioł zabrał ze sobą nie tylko rzeczy materialne. Przekreślił plany i marzenia, jakie miała rodzina. Dzięki ogromnemu wsparciu rodziny i bliskich mogą przetrwać ten trudny czas. Obecnie mają dach nad głową, który znaleźli u swoich bliskich. Zaraz po pożarze otrzymali duże wsparcie od rodziny, przyjaciół oraz osób anonimowych. Rodzina ograniczyła swoje potrzeby do minimum, aby móc odłożyć jak największą ilość pieniędzy, aby odbudować dom i wrócić do życia sprzed pożaru. Rodzina wielokrotnie powtarzała, że mury można postawić nowe, dom odbudować, ale to, że każdy z nich wyszedł cały i zdrowy jest niezwykłym cudem. Mając siebie, mają wszystko. Są wdzięczni za każdą już otrzymaną pomoc, ze wzruszeniem opowiadali o każdym najmniejszym darze, jaki już otrzymali. Choć lista potrzeb rodziny jest nieskończenie długa, ponieważ stracili wszystko w pożarze. To sami nie mają wygórowanych wymagań. Ucieszą się z każdej otrzymanej pomocy. Pomimo tego, że dochód rodziny wynosi 7023 zł, to po odliczeniu wydatków - 6452 zł, związanych z ciągle wzrastającym kredytem na dom, który doszczętnie spłonął, opłatami za pobyt w obecnym mieszkaniu, a także koszty związane uzyskaniem dochodu przez pana Borysa (dojazd do miejsca pracy). Zostaje im zaledwie 143 zł na osobę. Biorąc pod uwagę to, że nie posiadają nic. Ciężko będzie odłożyć pieniądze na odbudowę wymarzonego domu. Mimo iż sytuacja wygląda tragicznie, to rodzinie nie brakuje determinacji, opanowania i chęci działania, aby odbudować swoje życie na nowo. Najważniejszymi potrzebami tej rodziny są kołdra, żywność i środki czystości. W dalszej kolejności potrzeba im sprzętu domowego, materiałów szkolnych i ekogroszku. Paczkę można zawieść do Hufca ZHP Chełmża przy ul. gen. Hallera 21 w dniach 9-11 grudnia.