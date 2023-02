Rok wojny w Ukrainie, rok pomagania. Toruń nie stał się obojętny! Pomoc wciąż płynie

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus.

Przełom lutego i marca 2022 roku oznaczał w Toruniu i regionie, identycznie jak w całym kraju, wielki i spontaniczny zryw pomocowy. To były kursy do granicy i transportowanie uciekających z Ukrainy matek z dziećmi, organizowanie dla nich noclegów, darów, punktów repatriacyjnych. To był też czas otwierania drzwi własnych domów dla uchodźców.

Spontanicznie rodziły się grupy i sztaby pomocowe. Dziś działalność wielu przybrała już formalne ramy - stowarzyszeń i centrów. Toruńskie organizacje współpracują ze sobą i samorządami. Nieustannie też mogą liczyć na pomoc zwykłych torunian: rzeczową, wolontariacką, finansową, doradczą i inną. Wojna nam nie spowszedniała — Toruń nie stał się obojętny.