Rola witamin w organizmie. Zobacz co dzieje się z nim, gdy brakuje jednej z witamin

Witaminy do organizmu w większości dostarczamy wraz z pożywieniem. Można je również przyjmować w postaci suplementów diety. Witaminy ze względu na kryterium rozpuszczalności dzieli się na rozpuszczalne w wodzie (B, C, PP i kwas foliowy) oraz tłuszczach (A, D, E i K). Zobacz znaczenie poszczególnych witamin dla ludzkiego organizmu.

Rola witaminy A w organizmie

Witamina A pełni ważne funkcje w organizmie. Należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i często nazywana jest także retinolem, beta-karotenem, prowitaminą A oraz akseroftolem. W organizmie witamina A magazynowana jest jako retinol w wątrobie i tkance tłuszczowej. Niedobór witaminy A może powodować wiele niedogodności w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.

Masz takie objawy? To oznaki, że brakuje w twoim organizmie witaminy A

Witamina B. Jej znaczenie dla organizmu

Witamina B12. Jaka jest jej rola w organizmie i co się z nim dzieje, gdy jest jej zbyt mało? Witamina B12, czyli kobalamina, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Występuje naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięsie. Niedobór witaminy B12 ma wpływ na organizm człowieka. Jakie są objawy braku tej witaminy? Zobacz!

Witamina C i jej rola

Witamina C pełni ważną rolę w organizmie. Jest znana przede wszystkim jako środek, który wspiera naszą odporność. Ma to znaczenie zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdzie jesteśmy narażeni na różne infekcje. Niedobór witaminy C może w dłuższej perspektywie mieć mieć bardzo poważne konsekwencje. Poznaj szczegóły!