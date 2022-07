Rosyjscy żużlowcy nie odpuszczą, będzie sądowa batalia

Przypomnijmy, że w związku z wojną na Ukrainie przed sezonem Polski Związek Motorowy zabronił startować rosyjskim zawodnikom. Jedynym wyjątkiem był Gleb Czugunow ze Sparty Wrocław, który nie tylko posiada polskie obywatelstwo i licencję Ż, ale też reprezentował biało-czerwone barwy na arenie międzynarodowej. Dla innych Rosjan z polskim paszportem, m. in. Emila Sajfutdinowa (For Nature Solutions Apator Toruń) i Artioma Łaguty (Sparta Wrocław) litości już nie było.

Od początku najbardziej na tę sytuację narzekał mocno wspierany przez swój klub Łaguta. Miesiąc temu pojawiły się pogłoski, że wskutek małej liczby wartościowych zawodników na rynku PZM jest skłonny zmienić zdanie i dopuścić Rosjan do rozgrywek. Ale dopiero od przyszłego roku. Zawodnik Sparty, która przeżywa w tym sezonie duży sportowy kryzys, postanowił jednak nie czekać. Złożył pozew do sądu przeciwko żużlowym władzom i czeka na rozprawę. Na co powołuje się Rosjanin?