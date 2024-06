Różne oblicza solidarności na budowach, albo gdzie w Toruniu była ulica Melinowa?

"Murarze zatrudnieni na budowli szkoły wieczornej złożyli w piątek pracę - donosiła "Gazeta" w ostatnią niedzielę maja A. D. 1904. - Przedsiębiorca tejże budowli miał obrazić jednego z towarzyszy i zwolnić go z pracy. To ma być powodem bezrobocia. Strejkujący jednak nie wymagają, aby zwolniony na nowo do pracy przyjęty został, lecz tylko, aby przedsiębiorca cofnął obrażający wyraz".