Rozpoczyna się druga edycja Green Lab Toruń. Mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy będą rozmawiać o zieleni w mieście.

Ruszył projekt Green Lab

W środę, 15 maja odbyła się inauguracja drugiej edycji projektu Green Lab Toruń, którego głównym celem jest stworzenie m.in. przestrzeni do wymiany wiedzy i dialogu o środowisku w Toruniu między aktywistami, mieszkańcami oraz władzami miasta. Do 8 maja br. trwał nabór do zespołu Green Labu. Zgłosić mógł się każdy, kto chciałby szerzyć świadomość o potrzebie dostępu do terenów zielonych oraz działań na rzecz miasta.