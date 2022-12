Runda jesienna już za toruńskimi piłkarzami. Elana na drugim miejscu, Pomorzanin na jedenastym

Runda jesienna dobiegła końca i pora na krótkie podsumowanie. Przed rozpoczęciem bieżącego sezonu IV ligi z obu toruńskich obozów dobiegały, mniej lub bardziej oficjalnie, dość podobne deklaracje dotyczą celu do zrealizowania - miała to być lokata w górnych rejonach tabeli, w granicach piątego-szóstego miejsca. Jednym udało się spełnić te zamiary z nawiązką, drugim na razie nie.

Elana po awansie z klasy okręgowej zapowiadała, że mierzy siły na zamiary, ale dokonane transfery (pozyskano m.in. Aleksandra Kowalskiego, niegdyś II-ligowca, a także Jaya Jaskólskiego) pozwalały przypuszczać, że zespół może powalczyć o coś więcej niż tylko o miejsce w szerokiej czołówce.

I rzeczywiście - jesienią Elana wygrała 10 spotkań, 5 zremisowała i 2 przegrała, co daje drugą pozycję przed zimą. Gorzka była jednak porażka w ostatniej kolejce rundy - gdyby nie ona, torunianie mieliby tyle samo punktów, co prowadząca Włocłavia. Nie zmienia to jednak faktu, że wiosną zespół może grać o awans.