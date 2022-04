Rusza cykl Grand Prix. Wielkim faworytem jest Bartosz Zmarzlik

Do rywalizacji nie przystąpi aktualny mistrz świata Artiom Łaguta. To efekt dyskwalifikacji. Wszystko ma związek z wojną na Ukrainie. Łaguta, jako Rosjanin, podpadł dwóm stronom, bo po skrytykowaniu działań ekipy Putina zdyskwalifikowała go również federacja rosyjska. To samo dotyczy Emila Sajfutdinowa, brązowego medalisty z ubiegłego roku. Rosjan w cyklu zastąpią Jack Holder i Dan Bewley.

Ostatecznie piętnastu stałych żużlowców cyklu Grand Prix to: Bartosz Zmarzlik (Polska), Maciej Janowski (Polska), Fredrik Lindgren (Szwecja), Tai Woffinden (W. Brytania), Leon Madsen (Dania), Max Fricke (Australia), Jason Doyle (Australia), Robert Lambert (W. Brytania), Anders Thomsen (Dania), Martin Vaculik (Słowacja), Paweł Przedpełski (Polska), Mikkel Michelsen (Dania), Patryk Dudek (Polska), Jack Holder (Australia) i Dan Bewley (W. Brytania).

Wobec braku Łaguty i Sajfutdinowa wielkim faworytem do zdobycia tytułu jest Bartosz Zmarzlik, mistrz świata z lat 2019-20.