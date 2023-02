Rusza program "Pierwsze Mieszkanie"! Już od lipca można ubiegać się o bezpieczny kredyt! Na jakich warunkach?

Dopłaty do kredytu - kiedy możemy je stracić?

Na co można przeznaczyć bezpieczny kredyt?

Co, jeśli odziedziczymy dom?

Powszechność programu i odpowiedź na problemy

Od wielu miesięcy Polacy borykają się z niezwykle wysokimi stopami procentowymi, które są odpowiedzią na wysoką inflację. Dodatkowo KNF opiera się na bardzo rygorystycznych wymogach obowiązujących w przypadku zdolności kredytowej. Oznacza to, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego jest niezwykle trudne, dla wielu ludzi młodych wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Już od grudnia zapowiadano więc wprowadzenie programu pomocowego, jednak dopiero teraz więcej szczegółów o tym powszechnym, szerokim programie zdradził minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Komu przysługuje "Pierwsze Mieszkanie"?

Z założenia program ten jest przygotowany dla osób do 45. roku życia, przy czym wystarczy, że w parze starającej się o kredyt przynajmniej jedna osoba jest poniżej wskazanego wieku. Co więcej, kredytowanie dotyczy zarówno nowych, jak i użytkowanych nieruchomości. W zamyśle programu kredyt ma być przyznany tym osobą, które nie mają własnego domu, mieszkania lub też spółdzielczego prawa do domu bądź lokalu. W takim przypadku mogą liczyć oni na dofinansowanie 500 tys. złotych (dla singli) oraz 600 tys. złotych dla gospodarstw domowych z dzieckiem lub małżonkiem.