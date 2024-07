Ruszyła zbiórka na utrzymanie i uratowanie Muzeum Dom PRL-u w Toruniu

Na ratunek Domu PRL-u

W piątek, 5 lipca w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaszczorku rodzina oraz najbliżsi pożegnali Joannę Murawską, założycielkę Muzeum Dom PRL-u, które mieści się przy ul. Mostowej. Dla wielu mieszkańców Torunia, a także jego odwiedzających jest to duża strata. Od czasu pojawienia się smutnej informacji, nie ma dnia, żeby ktoś nie opublikował wspomnień związanych z wizytą w muzeum czy poznaniem jego założycielki. Wielu mówi o stracie dla Torunia, jeszcze więcej osób martwi się, co będzie teraz, gdy Joanny Murawskiej już nie ma. Czy Dom PRL-u przetrwa?

Aby muzeum przetrwało, założono zbiórkę na utrzymanie lokalu, gdzie mieszczą się tysiące eksponatów z ubiegłego wieku. To prawdziwa skarbnica wiedzy dla najmłodszych i wspomnienia dla starszych. W czerwcu Muzeum Dom PRL-u już na siebie nie zarabiało. Było zamknięte z powodu problemów zdrowotnych założycielki. Początkowo zamknęło się na tydzień, później do odwołania, a teraz jego losy stoją pod znakiem zapytania.

Ruszyła zbiórka

Siedziba Domu PRL-u to lokal wynajmowany. Czynsz trzeba opłacać. Najbliżsi, przyjaciele i wielbiciele Muzeum nie chcą pozwolić na to, by tak niecodzienne miejsce z mapy Torunia zniknęło. Jak podkreślają, potrzeba czasu i funduszy, by ten czas zyskać. Zbiórka działa od kilku dni. Cel pieniężny wynosi 50 tys. złotych. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że liczy się każda, nawet najmniejsza wpłata. Zbiórkę znaleźć można na Facebooku na stronie Muzeum Dom PRL-u. Można znaleźć ją także w Google, wpisując hasło „Utrzymanie lokalu Muzeum Dom PRL-u w Toruniu” .