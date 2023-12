Ruszyły kontrole pracowników na L4. Kiedy mogą Ci sprawdzić czy jesteś w domu na L4? ZUS cofa świadczenia 2023!

Dwa rodzaje kontroli ZUS

Kontrola zwolnienia lekarskiego - to sprawdza ZUS

Co na kontrole może powiedzieć pracodawca?

Prawidłowość orzekania o czasową niezdolność do pracy

W jakich godzinach ZUS przeprowadza kontrole?

Kontrole ZUS 2023

Co powoduje cofnięcie zasiłku chorobowego?

Czy pracownik na L4 może wychodzić z domu?

Główną zasadą jest to, że pracownik przebywający na L4 musi dbać o zdrowie, a także nie może wykonywać tych czynności, które mogłyby przedłużyć czas jego niezdolności do pracy. Nie oznacza to jednak, że musi on siedzieć w domu. W praktyce bowiem konieczne może być pójście do apteki, do lekarza, czy też po prostu do sklepu, aby mieć co jeść. Sam fakt, że przedstawiciel pracodawcy lub ZUSu nie zastanie chorego w domu, nie oznacza, że są wyciągane konsekwencje.