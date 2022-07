Ruszyły zapisy do 39. Toruń Maratonu. Warto się pośpieszyć, bo będzie taniej!

Organizatorzy - Stowarzyszenie Run to Run - zapraszają również na bieg dla dzieci, który odbędzie się po starcie biegów głównych.

Maraton w Toruniu to bieg corocznie rozgrywany od 1983 roku. Na przestrzeni lat zmieniał się organizator imprezy. Od 2017 roku Toruń Maraton jest organizowany przez Stowarzyszenie Run To Run. Dokładnie, jak w roku ubiegłym start i meta będą zlokalizowane na Motoarenie. Trasa maratonu będzie przeprowadzona na obszarze Torunia na dwóch pętlach, a półmaratonu na jednej.

Organizatorzy zachęcają do startu, bo ze względu na łagodny profil trasy i potencjalnie dobre warunki atmosferyczne, spodziewane są liczne rekordy życiowe biegaczy.

Na tych, którzy ukończą jeden lub drugi bieg będą czekały wyjątkowe medale. Tegoroczny projekt będzie upamiętniał 25-lecie wpisania miasta Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Dziś organizatorzy zdradzają, że w wyjątkowym ujęciu zaprezentowany zostanie Średniowieczny Zespół Miejski objęty wpisem w 1997 roku.