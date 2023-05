Rząd kończy program "Mieszkanie Plus". Co to oznacza dla Torunia i najemców? Jak będzie można wykupić mieszkanie?

Rząd zapowiedział zakończenie programu "Mieszkanie Plus". Co to oznacza dla najemców 320 mieszkań na osiedlu przy ul. Okólnej w Toruniu? Aktualna pozostaje oferta dojścia do własności mieszkania na przestrzeni lat, ale ma pojawić się nowa oferta wykupu lokalu "na preferencyjnych warunkach".

Zobacz wideo: Ogródki letnie na starówce

W Toruniu efekty programu "Mieszkanie Plus" nie są złe - powstało osiedle przy ulicy Okólnej, z 320 mieszkaniami w kilku blokach. W skali całego kraju program poniósł porażkę. Rząd zapowiedział niedawno kończenie programu. To oznacza, ze w jego ramach kolejnych osiedli budować już nie będzie. A co z już istniejącymi, np. w Toruniu? - Wszyscy ci, którzy otrzymali mieszkania, bo dzisiaj to jest najem, w ramach Mieszkania Plus, na bardzo preferencyjnych warunkach wykupią te mieszkania i zamkniemy ten temat. Dobrze skończymy - tyle mogę zrobić - powiedział minister rozwoju Waldemar Buda w rozmowie z rp.pl.

Jakie to będą warunki? Dokładnie jeszcze nie wiadomo. Jak dowiedziały się "Nowości" od rzeczniczki spółki PFR Nieruchomości, nowa oferta wykupu jest dopiero przygotowywana. -Nowe rozwiązania, o których mówi minister Waldemar Buda są obecnie przedmiotem rozmów. Generalne zasady zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu prac, które prowadzimy wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju i Ministerstwem Rozwoju i Technologii - przekazuje Ewa Syta, dyrektor biura prasowego spółki.

Toruń jest wśród 14 miast, w których będzie można wykupić mieszkanie. Na jakich warunkach obecnie?

Oferta umów najmu instytucjonalnego z dojściem do własności zostanie w przedstawiona w odniesieniu do mieszkań w 14 lokalizacjach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju – w Toruniu właśnie, a także w Białej Podlaskiej, Wałbrzychu, Dębicy, Zamościu, Świdniku, Nowym Targu, Łowiczu, Mińsku Mazowieckim, Wrześni, Krakowie, Katowicach, Radomiu i Gdyni.

- Już dziś możemy powiedzieć, że w mocy pozostaje nasza propozycja najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, czyli oferta, w której nasz najemca płacąc czynsz najmu powiększony o kwotę na poczet spłaty mieszkania staje się jego właścicielem po około 25 latach - przypomina Ewa Syta.

Czym to się różni od kredytu? Po pierwsze, w przypadku "Mieszkania Plus" nie jest potrzebny wkład własny. - A co ważniejsze, można się z tej opcji wycofać. Przykładowe sytuacje? Nasz najemca po kilku latach korzystania z tej oferty traci możliwość zarobkowania lub np. otrzymuje inne mieszkanie w spadku. W takiej sytuacji może zrezygnować z dochodzenia do własności i odzyskać kapitał wpłacony na poczet wykupu. To atrakcyjna oferta, która w bardzo wysokim stopniu zabezpiecza interesy najemcy - objaśnia Ewa Syta.

Dyrektor biura prasowego PFR Nieruchomości zapewnia też, że wszyscy najemcy w Toruniu mogą kontynuować najem na dotychczasowych zasadach zawartych w umowach najmu. Nic w tym zakresie się nie zmienia. Aktualne pozostaje zamrożenie czynszów do końca 2025 roku oraz możliwość korzystania z dopłat do tychże czynszów (szczegóły przypominamy w ramce poniżej).

Co na to mieszkańcy osiedla przy Okólnej? Pytają o te "preferencyjne warunki"

Co zrozumiałe, już pierwsze informacje ze strony rządowej o kończeniu programu "Mieszkanie Plus" zelektryzowały mieszkańców toruńskiego osiedla przy ulicy Okólnej.

"Nic z tego ich zamykania programu nie rozumiem" - to był chyba najczęściej spotykany komentarz w ubiegłym tygodniu. Potem najemcy zaczęli wymieniać się informacjami i refleksjami także w ramach ogólnopolskiej grupy "Mieszkania Plus" w mediach społecznościowych. Już wiedzieli, że w sumie tysiące podobnych im ludzi są w tej samej sytuacji.

Dziś najczęściej zadawane pytanie dotyczy wspomnianych "bardzo preferencyjnych warunków wykupu mieszkania". Jedni spekulują, że "będzie szybciej, ale za miliony". Inni obawiają się, że realne dojście do własności i tak oznaczać będzie 30 lat. Na razie to jednak wszystko spekulacje - jak podajemy na wstępie, nowa oferta wykupu dopiero jest przygotowywana. PFR Nieruchomości zapewnia, że gotową propozycje od razu przedstawi najemcom. Nie zakreśla jednak ram czasowych mówiących o tym, kiedy realnie to nastąpi.

WAZNE. Od lutego br. czynsze w blokach "Mieszkania Plus" są zamrożone. I tak ma pozostać W lutym br. spółka PFR Nieruchomości S.A. ogłosiła zasady wsparcia dla wszystkich lokatorów Mieszkania Plus w kraju, także w Toruniu. Obecna stawka czynszu oraz kaucja nie będą podlegać waloryzacji o wskaźnik inflacji do końca 2025 roku. Przeciętna kwota oszczędności dla budżetu domowego najemcy wyniesie nieco ponad 5 tys.

- Dodatkowym wsparciem będzie zwrot kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu, który będzie dotyczył wszystkich najemców osiedli Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. Średnio dla najemcy będzie to 1500 zł oszczędności - przekazywała w lutym br. Ewa Syta, dyrektor biura prasowego PFR Nieruchomości.

Warto podkreślić, że wszystkie inwestycje finansowane ze środków Funduszu Mieszkań dla Rozwoju są objęte dopłatami do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”, który został uruchomiony w 2019 roku. W ramach tego programu najemcy otrzymują co miesiąc dopłaty przez okres 15 lat.

W Toruniu z dopłat do czynszu korzysta 78 proc. lokatorów z osiedla przy ul. Okólnej. Dopłaty są rzędu 350-500 złotych, a najwyższe nawet nieco je przekraczają.