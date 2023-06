Salmonella! GIS ostrzega przed tymi jajkami! Masz te produkty w domu? Lepiej się ich pozbądź! Piotr Paszelke

W ostatnim czasie GIS ponownie ostrzegał przed szkodliwymi produktami, które zostały wycofane ze sprzedaży. Jeśli gdzieś u ciebie w domu zalegają te produkty, lepiej je usuń! Oto lista ostatnio usuniętych produktów przez GIS!

Główny Inspektorat Sanitarny wydał 31 maja ostrzeżenie przed konkretnymi jajami konsumpcyjnymi. Okazało się, że na ich skorupce znajduje się Salmonella Enteriridis. GIS dodatkowo ostrzega przed korzystaniem z konkretnych produktów zarówno spożywczych, jak i takich do codziennego użytku. Problemem są toksyczne substancje, szkło i bakterie w produktach. Czego nie należy trzymać w domu? Co robić z wycofanymi produktami? Co nam zagraża?