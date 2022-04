Samochody używane. Te marki można bez kupować bez obaw. Według raportu ADAC są najmniej awaryjne

Toruń. Most drogowy w nowej odsłonie

ADAC, czyli niemiecki automobilklub co roku przygotowuje raporty dotyczące samochodów. Ostatni powstał w oparciu o 3,38 mln zgłoszeń dokonywanych przez kierowców, których samochody uległy awarii na trasie.

Najmniej awaryjne auta. Raport ADAC 2021

Raport, przygotowany przez ADAC obejmuje samochody do 10 lat, które w sprzedaży były oferowane co najmniej od trzech lat. Liczba rejestracji każdego modelu musiała przekroczyć 10 tys. egzemplarzy rocznie. Jak czytamy w moto.pl, raport bazuje tylko na interwencjach pomocy drogowej. Nie jest więc idealny, ale na pewno pozwala osobom, które zamierzają kupić używany samochód na wyrobienie sobie zdania o danym modelu. Z raportu ADAC wiadomo, że kierowcy musieli skorzystać z pomocy technicznej i nie mogli dalej tym samochodem podróżować. Jak wielkie były to awarie jednak nie wiadomo j.