Schody w Parku Miejskim już wyremontowane. Wyjaśniamy, dlaczego nie ma zjazdu dla niepełnosprawnych

- Nie było takiej możliwości, by wybudować zjazdy i poręcze - wyjaśnia Sławomir Wiśniewski. - Schody są historyczne i podlegają konserwatorowi zabytków. Dostaliśmy od niego dokładne wytyczne, z archiwalnymi zdjęciami, i musieliśmy się do tego dostosować. Przez moment nawet zastanawialiśmy się, czy nie wybudować zjazdu gdzieś obok, ale nie miałoby to sensu i ekonomicznego uzasadnienia. Zejście jest strome, a zjazd może mieć maksymalnie sześć procent spadu. Musielibyśmy wzdłuż i wszerz wybudować wiele metrów zjazdowych alejek. Przy okazji trzeba byłoby wyciąć mnóstwo drzew. To byłaby gigantyczna inwestycja. Odstąpiliśmy od niej, bo można udać się kawałek w zachodnią stronę i tam alejkami, które nie maja progów, bezpiecznie zjechać na dół.