Senność i wypadanie włosów to sygnały niedoboru żelaza w organizmie. Masz te objawy? Znamy przyczyny!

Znajduje się w hemoglobinie, tkankach, mięśniach, szpiku kostnym, białkach krwi, enzymach, ferrytynie, hemosyderynie oraz w osoczu. Żelazo jest jednym z podstawowych mikroelementów, niezwykle istotnym dla zapewnienia zdrowia i dobrej kondycji ludzkiego organizmu.

Jak czytamy na medonet.pl 70 procent żelaza wchodzi w skład hemoglobiny, około 10 procent znajduje się w enzymach i białkach, natomiast pozostałe 20 procent tego pierwiastka gromadzi się w wątrobie, szpiku kostnym, śledzionie oraz mięśniach. To oznacza zatem, że pierwiastek ten znacząco wpływa na prawidłowy transport tlenu do komórek oraz dwutlenku węgla z tkanek do płuc. To pierwiastek, którego właściwości wpływają na przemiany metaboliczne.