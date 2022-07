Serce Torunia dla bezdomnych - wyjątkowa akcja już w sobotę (16.07)

Co się dzieje z Twoim ciałem, gdy jesz za dużo ziemniaków?

Tym razem, od godziny 17.00, na osoby bezdomne czekać będą nie tylko: ciepły posiłek, pomoc rzeczowa oraz darmowy fryzjer i pomoc medyczna. Będzie również grill i piknik. To pomysł na to, by wspólnie z osobami potrzebującymi dobrze spędzić czas. Akcja jest możliwa dzięki całej rzeszy darczyńców z Torunia i wolontariuszy. Przypomnijmy, że schronisko działa przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82-84. Jeśli ktoś chce jeszcze pomóc, proszony jest o przyjście godzinę wcześniej. Wolontariusze wciąż mile widziani!