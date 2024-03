Skarbówka odzyskuje długi za abonament! Ściągnęła ponad 20 mln złotych

Urząd Skarbowy ściągnął od osób niepłacących abonament RTV ponad 20 mln złotych! I to w niepełny rok, bo dane te są za okres od stycznia do końca października 2023 roku. Co więcej, wobec aż 9,5 tysiąca tytułów wykonawczych wszczęto postępowania egzekucyjne. Kto kontroluje posiadanie przez nas urządzeń?

Urząd Skarbowy ściągnął od osób niepłacących abonament RTV ponad 20 mln złotych! I to w niepełny rok, bo dane te są za okres od stycznia do końca października 2023 roku. Co więcej, wobec aż 9,5 tysiąca tytułów wykonawczych wszczęto postępowania egzekucyjne. Kogo przede wszystkim dotykają te sprawy? Urząd Skarbowy ściąga należności od osób, które już kiedyś zarejestrowały swoje odbiorniki radiowe oraz telewizyjne, a dopiero po tym czasie przestały opłacać należny abonament RTV. Jeśli bowiem nie pozbyły się urządzeń, obowiązek ten cały czas na nich ciążył. Kto kontroluje posiadanie przez nas urządzeń?

Ministerstwo Finansów o zyskach z niepłaconego abonamentu

Biuro Komunikacji i Promocji resortu finansów udostępniło dane o tym, że w wyniku nieuiszczania opłat abonamentowych przez pierwsze 10 miesięcy 2023 roku wszczęto aż 9 475 postępowań wykonawczych. W wyniku tych działań wyegzekwowano ponad 20 mln złotych należności głównej.

Zyski mniejsze niż rok wcześniej?

Choć kwota 20 mln złotych może wydawać się olbrzymia, w praktycznie jest to aż o ponad połowę mniejsza kwota aniżeli to, cow podobnym okresie 2022 roku Urząd Skarbowy zebrał w ramach ściągania zaległego abonamentu. Wtedy też na podstawie aż 45 854 tytułów wykonawczych wyegzekwowano kwotę wynoszącą 41,69 mln złotych należności. Co jednak spowodowało taką różnicę w ciągu zaledwie jednego roku? Tego niestety ministerstwo nie podało.

Z czego ściąga się abonament RTV?

Należy pamiętać, że w ramach ściągania zaległego abonamentu RTV Urząd Skarbowy może pobrać środki z:

Nadpłaty podatku dochodowego;

Emerytury;

Renty;

Pensji;

Rachunku bankowego.

Kontroler Poczty Polskiej w Twoim domu! Musisz ich wpuścić?

Sprawdzanie tego, czy Polacy są w posiadaniu urządzeń objętych obowiązkowym abonamentem RTV zajmują się kontrolerzy Poczty Polskiej. To oznacza, że zwykły listonosz nie może wejść w tym celu do domu, ale może to zrobić jedynie konkretny, wykwalifikowany do tego pracownik. Co istotne, jest ich kilkudziesięciu w całej Polsce, ale nie mamy obowiązku wpuszczać ich do domu. Tym ważniejsze jest to, że za odmowę wpuszczenia kontrolera nic nam nie grozi.

Co z samochodami?

Posiadacze samochodów i radia w pojeździe nie muszą się obawiać nałożenia kary np. za zrobienie zdjęcia odbiornika. W praktyce bowiem na podstawie takiej fotografii nie można dokonać oceny tego, czy urządzenie jest sprawne i służy do odbioru sygnału radiowego. A to dopiero po stwierdzeniu tego faktu można nałożyć karę za brak opłacania obowiązkowego abonamentu RTV.

Kogo przede wszystkim sprawdza US?

Urząd Skarbowy w pierwszej kolejności kontroluje te osoby, które już kiedyś zarejestrowały odbiorniki, ale obecnie przestały opłacać abonament. W ich przypadku jest największa szansa na to, że wciąż posiadają telewizor lub radio.

Ile osób opłacało abonament rok wcześniej?

W 2022 roku aż 828 tys. osób zobowiązanych opłacało abonament RTV. Grupa ta stanowi 34,7% wszystkich zobowiązanych - rok wcześniej, czyli w 2021 roku była to liczba przekraczająca 900 tys. gospodarstw domowych oraz abonentów instytucjonalnych. Pixabay

Kary za niepłacenie abonamentu - ile wynoszą?

Jeśli nie opłacisz obowiązkowej opłaty abonamentu RTV, możliwe będzie nałożenie na Ciebie kary. Ta wynosi 30-krotność miesięcznej wysokości opłaty. W przypadku braku opłaty za odbiornik radiowy jest to kwota 261 zł (miesięczna opłata to 8,70 zł), a w przypadku telewizora jest to 819 zł (miesięcznie 27,30 zł). Co istotne, jeśli ktoś ma zarówno radio, jak i telewizor, płaci tylko jedną, wyższą stawkę - podobnie, gdy w gospodarstwie domowym jest kilka urządzeń, płaci się za jedno.

Egzekwowanie abonamentu w kujawsko-pomorskiem

Ciekawym przykładem jest województwo kujawsko-pomorskie. Tu urzędy skarbowe w mijającym roku (przez pierwsze 10 miesięcy) wyegzekwowały aż 770 tysięcy złotych nieuregulowanego abonamentu RTV - najwyższa zajęta konta na koncie jednej osoby wynosiła mniej więcej 39 tysięcy złotych.

Wideo Strefa Biznesu: Kiedy w Polsce czterodniowy tydzień pracy?