Skarbówka prosi o donos? Wiemy, kogo wzięli na celownik! redpp

Zgodnie z prawem po sprzedaży obowiązkowo powinniśmy dostać paragon. Stanowi on dowód tego, że do takiej właśnie sprzedaży w ogóle doszło. Brak paragonu to złamanie prawa - co usilnie przypomina skarbówka. Wraz z początkiem wakacji US rozpoczął akcję informacyjna "weź paragon". Akcja uczula na to, aby odbierać paragony po zakupie - a jeśli takowego nie otrzymamy, na złożenie donosu do urzędu skarbowego!