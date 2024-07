"Składek nie wystarcza na wypłatę emerytur". Emerytury w ZUS zagrożone?

Gigantyczne wydatki NFZ

Narodowy fundusz Zdrowia w 2023 roku wykorzystał praktycznie wszystkie rezerwy kumulowane w latach 2020-2022, czyli w trakcie pandemii. Winą można za to obarczyć zmianę w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty jeszcze z listopada 2022 roku. Wtedy też finansowanie zostało przeniesione z budżetu do NFZ, co zwiększyło wydatki Funduszu. Dodatkowo koszty ustawy znowelizowanej o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych również zwiększyła obciążenie NFZ.