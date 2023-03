Skończyłeś 60. lat? Możesz skorzystać z nowych ulg! A może już masz 70. lub 75. lat? Ulgi będą jeszcze korzystniejsze!

Niższy, a nawet zniesiony abonament RTV 2023!

Pierwszym, wartym odnotowania bonusem z pewnością jest możliwość zwolnienia i to całkowitego z opłat za abonament RTV. W 2023 roku dotyczy to wszystkich osób po 75. roku życia. W przypadku osób 60+ zwolnieni będą tylko ci, którzy mają emeryturę niższą od połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2022 roku. Obecnie, czyli w roku 2023 oznacza to emerytury poniżej 2840,78 zł. Osoby niespełniające tego wymogu dochodowego (ale po 60. roku życia) uzyskają ulgi na abonament RTV 2023.

Ulgi na komunikację!

Na uwagę zasługują również ulgi dla seniorów w komunikacji miejskiej i w pociągach! Dla seniorów od 60. roku życia jest to zniżka od 1 do 50 procent na przejazdy pociągami POLREGIO, Łódzką Koleją Aglomeracyjną, Kolejami Dolnośląskimi, czy też wreszcie SKM w Trójmieście. Z kolei na PKP seniorzy uzyskają 37% zniżki, ale jedynie na dwa przejazdy 2 klasą rocznie. Tu potrzebne jest zaświadczenie wydane przez np. PZERiI.

Dodatkowe ulgi, a nawet darmowe przejazdy po mieście!

Tańsze paszporty dla seniorów!

Seniorzy zapłacą również mniej za wyrobienie paszportu. U nich obniżka wynosi aż 50%, co oznacza konieczność zapłacenia wyłącznie 70 złotych. Emeryci i renciści po 70. roku życia w ogóle nic za to nie zapłacą.

Dodatkowe 500 plus dla seniora po 75. roku życia!

Emeryci po 75. roku życia mogą starać się o specjalny dodatek w wysokości 500 złotych. Wymogiem jest to, aby tacy seniorzy pobierali zasiłek pielęgnacyjny. Środki te otrzymać mogą również emeryci niepełnosprawni po 65. roku życia. Jest to specjalne świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jednak środki te będą przyznane, jeśli ich łączne środki z emerytury i dodatków nie przekroczą kwoty 1896,13 zł.