Skutki nadużywania alkholu. Jakie są wady i zalety spożywania alkoholu?

Alkohol jest obecny w naszej kulturze i w praktyce nie ma co się łudzić, aby ten stan miał ulec jakiejś zmianie. Co więcej, nie jest on tak jednoznacznie zły lub dobry, jak twierdzą zwolennicy lub przeciwnicy trunków alkoholowych. Jakie są wady i zalety alkoholu? Do czego doprowadza nadużywanie go? Czy alkohol może sprzyjać zdrowiu? SPRAWDŹCIE!>>>>

Alkohol jest obecny w naszej kulturze i w praktyce nie ma co się łudzić, aby ten stan miał ulec jakiejś zmianie. Co więcej, nie jest on tak jednoznacznie zły lub dobry, jak twierdzą zwolennicy lub przeciwnicy trunków alkoholowych. Jakie są wady i zalety alkoholu? Do czego doprowadza nadużywanie go? Czy alkohol może sprzyjać zdrowiu?

Obejrzyj: Tajemnice Twierdzy Toruń i innych miejsc w mieście

Czy istnieje bezpieczna dawka alkoholu?

Na samym wstępie warto zaznaczyć, że nie można mówić o jednoznacznie bezpiecznej dawce alkoholu. Eksperci podkreślają, że granica pomiędzy "umiarkowanym" a "szkodliwym" piciem jest zwykle umowna i bardzo cienka. Co więcej, nawet niewielkie ilości regularnie pitego alkoholu mogą doprowadzić m.in. do uzależnienia. Co więcej, alkohol "współpracuje" z innymi chorobami.

Picie alkoholu - czy może być zdrowe?

Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest mówienie o zdrowotnych aspektach picia alkoholu. Faktycznie jednak nie ma dowodu na to, aby alkohol w jakikolwiek sposób pozytywnie wpływał na organizm. Są za to dowody na to, że jego działanie jest szkodliwe. m.in. poprzez osłabianie pracy serca, obniżanie odporności, osłabianie komórek nerwowych, a także atakowanie układu pokarmowego. Przez alkohol powstają mocniejsze zaburzenia snu.

Jakie mogą być skutki nadmiernego spożycia alkoholu?

Specjaliści z zakresu medycyny zaznaczają, że nadużywanie alkoholu może doprowadzić do rozwoju licznych chorób, a jego stosowanie jest również często nieodwracalne. W wyniki nadużywania alkoholu możemy mieć problemy z równowagą, samopoczuciem oraz pamięcią. Nadużywając alkohol, możemy też doprowadzić do powstania wielu chorób, w tym takich, których medycyna nie potrafi wyleczyć.

Wino - czy jeden kieliszek może zaszkodzić?

W praktyce wino jest jedynym alkoholem, który zawiera polifenole roślinne. Oznacza to, że jest to jedyny alkohol, który może mieć jakiekolwiek działanie bakteriobójcze, choć w ograniczonym zakresie. Czerwone wino jest jedynym, które nie jest jednocześnie szkodliwe. Należy jednak pamiętać, że to dotyczy wyłącznie sporadycznego sięgania po ten trunek. Jeśli pijemy codziennie, ryzyko będzie ogromne.

Mit o alkoholu jako zabójcy bakterii

Popularnym mitem dotyczącym alkoholu jest przekonanie o tym, że wspomaga ono krążenie krwi, a także zabija zarazki i bakterie. W praktyce jednak jedynie czerwone wino może tak działać, choć też nie w takim zakresie, jak moglibyśmy to sobie wyobrażać.

Jak alkohol działa na nasz mózg?

Przez picie alkoholu upośledzamy działanie mózgu oraz układu nerwowego, doprowadzając również do wyhamowania ośrodków kontrolujących. W efekcie przestajemy precyzyjnie oraz logicznie myśleć, a nasze wyrażanie myśli staje się czasowo upośledzone.

Układ krążenia pod wpływem alkoholu

Będąc pod wpływem, możemy doprowadzić do powstania zaburzeń rytmu serca, a także i do podniesienia się ciśnienia tętniczego. To zaś oznacza ryzyko wystąpienia chorób serca oraz chorób układu nerwowego. To właśnie nadużywanie alkoholu często prowadzi do pojawienia się nieodwracalnych zmian w mięśniu sercowym.

Psychiczne skutki picia alkoholu

Wielu z nas zwykło sięgać po alkohol w sytuacjach smutku i stresu. Choć bezpośrednio po spożyciu zdarzają się stany euforyczne, alkohol jest depresantem. Oznacza to, że po jakimś czasie dochodzi do gwałtownego spadku energii, utraty sił, a także poważnego nadwyrężenia kondycji psychicznej. W efekcie mogą pojawić się u pijącego stany depresyjne, zaburzenia snu oraz zaburzenia lękowe.

Czy alkohol może doprowadzić do depresji?

Jednym z najpoważniejszych zaburzeń psychicznych, jakie mogą wyniknąć z nadużywania alkoholu, jest depresja. Ryzyko wystąpienia tej choroby u osoby dorosłej pijącej jest bardzo duże.

Jak picie wpływa na ciało?

Nawet jednorazowe nadużycie alkoholu może doprowadzić do poważnego wypłukania z organizmu cennych składników mineralnych. Te nieraz mogą być odbudowane dopiero po wielu dniach.

Co z układem pokarmowym?

Spożywanie alkoholu pobudza soki trawienne, co drażni nie tylko żołądek, ale i cały układ pokarmowy. To zaś może zaowocować nieżytem żołądka oraz dwunastnicy lub też rozwojem choroby wrzodowej.

Dlaczego lepiej nie pić na pusty żołądek?

Jeśli pijemy alkohol na pusty żołądek, możemy przyśpieszyć procesy degradacyjne. Oznacza to poważne uszkodzenie błony śluzowej żołądka, a także pojawienie się zapalenia żołądka oraz wrzodów. Przede wszystkim jednak alkohol wtedy wchłania się aż dwukrotnie szybciej.

Alkohol a leki

Jedną z zasad, które na szczęście dość dobrze sobie przyswoiliśmy, jest to, że nie należy pić alkoholu, gdy przyjmujemy leki. Niestety, często zapominamy o tym, że nie dotyczy to wyłącznie antybiotyków i krótkich okresów chorowania, ale zwłaszcza leków przyjmowanych na stałe. Alkohol bowiem zaburz wchłanianie leków oraz nieraz prowadzi do nieprzewidzianych reakcji chemicznych.

Ryzyko uzależnienia od alkoholu

Wbrew pozorom nie trzeba pić zawrotnych ilości alkoholu, aby popaść w uzależnienie. Zdaniem wielu ekspertów o wiele groźniejsze jest regularne spożywanie alkoholu, a zatem przyzwyczajanie organizmu do myśli, że ten alkohol jest niezbędny do funkcjonowania.

Jakie są nieodwracalne skutki picia alkoholu?

Wśród nieodwracalnych skutków picia alkoholu można również wymienić trwałe uszkodzenie układu nerwowego oraz układu nerwowego. Zniszczeniu ulega również wątroba, co może doprowadzić m.in. do marskości wątroby.

Alkohol a płodność i ciąża

Częste picie alkoholu poważnie zaburza również płodność. Dlatego też pary starające się o dziecko powinna zaprzestać picia alkoholu. Co więcej, picie alkoholu jest kategorycznie zabronione podczas ciąży. To właśnie alkohol może doprowadzić do powstania wielu wad płodu, rozwoju ADHD, a także nawet ryzyka poronienia.

Pijesz za dużo alkoholu? Możesz to sprawdzić!

Istnieje kilka sposobów na to, aby sprawdzić, czy aktualnie nie nadużywasz alkoholu. W tym celu warto w pierwszej kolejności wypełnić test dostępny w Internecie m.in. na stronie Centrum Konsultacyjnego AKMED. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto poszukać najbliższej dostępnej grupy Anonimowych alkoholików. Można wtedy przyjść na spotkanie otwarte, aby anonimowo i bezpłatnie poszukać odpowiedzi na pytania dotyczące swojego problemu alkoholowego.