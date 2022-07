Śladami Królewny Anny Wazówny - drugiego takiego wyścigu w Polsce nie ma!

Ten międzynarodowy wyścig będzie się składał z trzech etapów. Po raz pierwszy otrzymał rangę UCI. To jedyna taka impreza w kolarstwie kobiecym w Polsce. Zwyciężczyni otrzyma m. in. puchar marszałka województwa Piotra Całbeckiego.

Pierwszy etap (piątek, 29 lipca) liczy 111 km kilometrów i składa się z pięciu pętli wokół Golubia - Dobrzynia. Zawodniczki wystartują o godzinie 16 z Placu Tysiąclecia (tam też będzie meta) i będą przejeżdżać m. in. przez Sokołowo, Dulsk, Sitno, Węgiersk, Nowogród, Paliwodziznę i Ruziec. Finisz przewidziano w ok. godz. 18.15.

Drugi, sobotni etap jest najdłuższy - ma 126 km. Kolarki wystartują o godz. 11 z mostu łączącego Golub z Dobrzyniem, przejadą dwie 52-kilometrowe pętle (m. in. przez Skępsk, Chełmoniec, Chełmonie, Leśno, Elgiszewo, Ciechocin, Nową Wieś, Rudaw, Paliwodziznę, Nowogród, Więgiersk i Rudziec), a na koniec pokonają trzy pętle po 7,3 km i dotrą ok. 14.10 do podjazdu przy Zamku Golubskim, gdzie usytuowano metę.