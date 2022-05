Słynne toruńskie Studio P świętuje 50-lecie. Zaczynali tu Kożuchowska czy Gierszał

Tu rodzą się aktorskie talenty

W sali Studia P w toruńskim MDK przy ul. Przedzamcze trwają intensywne przygotowania do występu pt. „Wyszliśmy stąd”. Spektakl z okazji 50-lecia Studia odbędzie się w poniedziałek, 16 maja. – Teraz wybieramy sobie jedną część ciała i z niej wydobywamy dźwięki, całym sobą! – instruuje swoich podopiecznych na próbie Lucyna Sowińska – mistrzyni młodych aktorów. Po chwili dzieci rozbiegają się po sali, przybierając wymyślne pozycje.

W spektaklach Studia P gra młodzież w wieku 12-18 lat. – Jesteśmy tu raz w tygodniu, ale w domu też dużo pracujemy nad dykcją i uczymy się tekstów – opowiadają Dominika i Maria. Dziewczyny chodzą jeszcze do szkół, ale jak zapewniają, pogodzenie nauki z próbami teatru nie jest dla nich dużym problemem – aktorstwo to ich pasja.

Raz w Studiu P – zawsze w Studiu P

To właśnie z myślą o młodzieży w 1972 roku powstawała Scena Młodych. – Kiedy zakładałam Studio P, sama byłam młoda, miałam 23 lata. Wcześniej działałam już w zespole pieśni i tańca Młody Toruń, ale z czasem stwierdziłam, że jednak bardziej interesuje mnie praca z literaturą – opowiada Lucyna Sowińska.

– Studio P stało się nieodłączną częścią mojego życia. Kiedy odszedłem ze studia, to wydawało mi się, że coś się skończyło. Cały czas utrzymywałem jednak kontakt z panią Lucyną i wtedy od razu czułem, że jestem u siebie, jakbym był młodszy – śmieje się Stanisław Baranowski.

Co na kolejne 50 lat?

– Pani Lucyna zasiewa ziarno, a potem nasze serca i talenty dalej rosną. Wiele osób zaraziło się tutaj pasją do teatru i do dzisiaj się tym zajmują – zwraca uwagę Jacek Beszczyński.

Dziś Studio P tworzy kilkunastu początkujących aktorów i innych artystów. – Praca tu jest arcyciekawą przygodą. Z panią Lucyną nie da się nudzić – mówi Igor Nowicki kompozytor Studia P. – Praca jest intensywna, pani Lucyna nigdy nie odpuszcza i trzeba się z tym liczyć, współpracując z nią. Jest to wymagające, ale dzięki temu się rozwijamy – zauważa Igor Nowicki.

Jak przyznaje założycielka Studia P, z okazji 50-lecia życzy sobie przede wszystkim, by nie opuszczała jej energia i pomysłowość. – Każda próba jest inna, cały czas szukam inspiracji, żeby młodzi aktorzy byli autentyczni i czerpali radość z grania. Bez tego szybko by się znudzili, a tak nigdy nie wiadomo, co się stanie na następnej próbie. Potem młodzież sama przedstawia swoje pomysły i dzięki temu wyrażają swoje emocje – tłumaczy Lucyna Sowińska.