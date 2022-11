Słynny reżyser odbierze nagrodę na EnergaCAMERIMAGE

Baz Luhrmann objawił się publiczności w 1992 roku filmem „Roztańczony buntownik”, jednak rozpoznawalność przyniosły mu kolejne produkcje – „Romeo i Julia” z Leonardo Di Caprio i przede wszystkim „Moulin Rouge”, który w 2002 roku zdobył dwa Oscary a w kolejnych sześciu kategoriach był nominowany do Nagrody Akademii Filmowej. Nakręconą sześć lat później, w 2008 r., Australią (ze zdjęciami Mandy Walker) Luhrmann do pewnego stopnia wskrzesił klasyczny hollywoodzki melodramat, przenosząc akcję do swojej ojczyzny. Natomiast nakręconym w 2013 r. Wielkim Gatsbym (zdj. Simon Duggan) reżyser po raz kolejny udowodnił, że jest mistrzem przetwarzania literackich klasyków na współczesną modłę.

Po Gatsbym Luhrmann wziął wolne od ogromnych kinowych spektakli i poświęcił się w stu procentach realizacji The Get Down (zdj. William Rexer), barwnego i odważnego serialu opowiadającego o narodzinach hip hopu w nowojorskim Bronksie lat 70. XX wieku. W 2022 r. Luhrmann powrócił jednak w wyśmienitej formie do projektów kinowych Elvisem (ponownie współpracując z Mandy Walker), fenomenalnie nakręconą filmową biografią Króla Rock And Rolla, która oferuje zarówno wspaniały hołd dla legendarnego muzyka, jak i szereg słodko-gorzkich refleksji na temat jego drogi do sławy i bolesnego upadku z samego szczytu.