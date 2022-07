Słyszysz szum w uszach i drętwieją Ci kończyny? To może być objaw tej neizwykle poważnej choroby

Niepokojące problemy zdrowotne w postaci drętwienia kończyn i szumu w uszach z pewnością nie powinny być przez nas ignorowane. Ich lekceważenie może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia. Przede wszystkim mogą one świadczyć o Angiodystonii naczyń mózgowych. Co to takiego i na jakie objawy powinniśmy zwrócić uwagę?

Pixabay