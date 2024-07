Śmieci wokół Kaszownika w Toruniu. "Chciałoby się przejść bez obrzydzenia" [sygnał czytelnika]

Przez lata Kaszownik stopniowo zarastał i szczególnie jego wschodnia część to dziś przede wszystkim trzciny. O ile dla ptaków okazało się to zmianą dobrą (na stawie można było spotkać nawet wodnika, nie mówiąc o popularnych gatunkach), o tyle spacerowicze zwracają uwagę na ogólny stan zaniedbania zbiornika. Miejski plan na zmiany, o którym słychać już od dawna, jest ambitny - zakłada m.in. budowę nowej drogi dla rowerów, nowych chodników, elementów małej architektury, budek dla ptaków oraz owadów. Z uwagi na brak funduszy na realizację tego zadania jest to jednak melodia przyszłości - wprawdzie władze Torunia planują starać się o dofinansowanie, ale jest to kwestia nie miesięcy, a wręcz lat.

Po naszym ostatnim artykule o Kaszowniku i Strudze Toruńskiej do redakcji zgłosił się jednak nasz czytelnik, pan Juliusz, który zwrócił uwagę na obecny stan otoczenia stawu. Zdaniem czytelnika szczególnie zachodnia część stawu, położona bliżej dworca autobusowego, jest po prostu brudna. Na redakcyjną skrzynkę mailową otrzymaliśmy zdjęcia, które umieszczamy w internetowej galerii - rozmaitych śmieci zalegających przy Kaszowniku faktycznie na nich nie brakuje.