Śmierć dzieci. Rodzice Zuzi z Torunia skazani, a rodzice Mai z Szabdy? Oboje na wolności! Sąd uchylił areszt matce oskarżonej o zabójstwo

Rodzice osądzeni. Ojciec niedługo wyjdzie na wolność?

Sylwia M. i Przemysław O. skazani zostali za znęcanie się nad córeczką ze szczególnym okrucieństwem. A matka dodatkowo - za spowodowanie u Zuzi ciężkiego uszkodzenia ciała (uraz głowy), który doprowadził do śmierci . Kara? 15 lat więzienia dla matki i 6 lat dla ojca (sam nie bił Zuzi, ale wiedział o jej cierpieniu i nie reagował).

3-letnia Zuzia była bita przez własną matkę, a ojciec o tym wiedział. 28 maja 2021 roku dziecko z urazem głowy trafiło do szpitala i w czerwcu zmarło. W poniedziałek (01.07) Sąd Okręgowy w Toruniu…

Jeśli jednak taki wyrok się utrzyma, to Przemysław O. będzie wnioskował o warunkowe, przedterminowe zwolnienie z więzienia. Zapowiedziała to już w sądzie jego obrońca - adwokat Magdalena Grochowska - Sadowska. Dlaczego? Otóż mężczyzna jest tymczasowo aresztowany od ponad 3 lat. Okres ten sąd zaliczył mu do kary 6 lat więzienia. Odbył już zatem ponad połowę kary i ten argument zamierza podnieść jego adwokat w przyszłości.