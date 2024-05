Śmiertelny wypadek na DW551 w powiecie toruńskim

Pierwsza informacja na ten temat została opublikowana w kanale informacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Komunikat mówił o tym, że o godzinie 13.42 w miejscowości Kończewice (powiat toruński) doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego i busa na DW551.

Aktualizacja:

Jak informuje sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, około godziny 13.40 na drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Kończewice (gm. Chełmża) doszło do wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 60-letni kierujący osobowym volkswagenem zderzył się z jadącym z naprzeciwka dostawczym volkswagenem, którym kierował 31-letni mężczyzna. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Dwoje pasażerów osobówki - 60-letnia kobieta i 60-letni mężczyzna z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitali. W zdarzeniu ucierpiał również kierowca samochodu dostawczego. Ranny 31-latek trafił do szpitala.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniać policjanci pod nadzorem prokuratora. Tuż przed godziną 16, droga na tym odcinku była całkowicie zablokowana.