Śmiertelny wypadek pod Toruniem! Zderzyło się 5 pojazdów! Droga zablokowana. Kolejne osoby trafiły do szpitala Piotr Paszelke

Do tragicznego zdarzenia doszło po godzinie 17. Pod samym Toruniem doszło do zderzenia 5 pojazdów. Jedna osoba nie żyje. Co się stało?