Śmiertelny wypadek w Chełmży. Motocyklista wjechał w ogrodzenie

Działania trwały do północy

Śmiertelne żniwa wakacji

To już dziewiąty śmiertelny wypadek w na drogach województwa kujawsko - pomorskiego w te wakacje. Pierwszy z udziałem motocyklisty. W całym kraju jest to zaś już 28 ofiara śmiertelna wśród zmotoryzowanych wielbicieli dwóch kółek. Do teg należy dodać pięć wypadków z udziałem motorowerzystów (zero w Kujawsko - Pomorskiem).