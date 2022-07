Soda oczyszczona wspomoże zdrowie! Leczenie sodą oczyszczoną. Te zastosowania sprawdzą się także latem! [Pełna Lista]

Czym jest soda oczyszczona i jak wpływa na organizm?

Soda usuwa toksyny z organizmu

Zanieczyszczony organizm to taki, w którym nagromadziły się różne toksyny. Ich obecność jest niestety stałym problemem wielu osób. Istnieją jednak skuteczne sposoby na poradzenie sobie z nimi. Wśród nich można wymienić terapię sodą oczyszczoną, która jest przygotowana w formie roztworu. Można ją stosować nie dłużej niż trzy tygodnie i w tym czasie z pewnością oczyści organizm z toksyn, a także doprowadzi do normalizacji pH w organizmie. Jeśli zakwaszenie organizmu jest bardzo duże, najlepiej przyjmować mieszankę glukozy w postaci cukru i sody. W trakcie terapii lepiej unikać tłustych produktów.

Soda na mukowiscydozę

Mukowiscydoza charakteryzuje się tym, że odczyn dróg oddechowych jest niezwykle kwaśny. To zaś osłabia zwalczanie bakterii. Dzięki stosowaniu sody możliwe jest poprawienie walki z bakteriami. WAŻNE! Kluczowe jest to, aby taka terapia odbywała się WYŁĄCZNIE po konsultacji z lekarzem.

Odświeżenie oddechu dzięki sodzie oczyszczonej

Problem nieświeżego oddechu, zwłaszcza o poranku, zna niemalże każdy z nas. Dla niektórych jest to sytuacja sporadyczna, inni jednak borykają się z tym problemem praktycznie każdego dnia. Można sobie z tym poradzić dzięki mieszance sody oczyszczonej z wodą. Do szklanki płynu wystarczy dodać łyżeczkę sody i następnie wypłukać usta. Jeśli stosujemy płyn do płukania ust, do opakowania możemy dodać łyżeczkę sody.