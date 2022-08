Sofia Ennaoui - piękna polska biegaczka prywatnie [ZDJĘCIA]

Sofia Ennaoui, urodzona 30 sierpnia 1995 roku w marokańskim Ben Guerir, pobiegnie dziś wieczorem [piątek, 19.08.2022, godz. 20.45] w finale biegu na 1500 m na mistrzostwach Europy w Monachium. Jej największymi dotychczasowymi sukcesami były wicemistrzostwo Europy w 2018 r. i awans do finałowego biegu na 1500 m na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r. Jest córką Polki i Marokańczyka. W wieku 2 lat przyjechała do Polski, wychowała się w Lipianach, a obecnie mieszka we Wrocławiu. Od marca 2019 r. służy w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Reprezentuje AZS UMCS Lublin. A jaka jes prywatnie nasza piękna biegaczka? Zobaczcie na zdjęciach!

